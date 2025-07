Riconoscimento del ruolo dei dirigenti delle professioni sanitarie nel Ssr. Consiglio regionale della Lombardia approva mozione

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, lo scorso mercoledì, la mozione presentata da(Forza Italia) e illustrata daIl documento chiede di riconoscere e valorizzare il ruolo dei dirigenti in diverse aree delle professioni sanitarie e sociosanitarie all’interno dei DAPSS (Direzione Aziendali delle Professioni sanitarie e sociosanitarie) delle ASST., nell’ambito delle linee guida per la predisposizione dei nuovi POAS (Piano di Organizzazione Aziendale Strategico), che nell’organico della DAPSS debba essere data rappresentanza e responsabilità organizzativo/gestionale, attraverso il conferimento di specifici ruoli dirigenziali, a tutte le aree in cui si declina il profilo dei dirigenti: area delle scienze infermieristiche, delle scienze ostetrico ginecologiche e neonatali, della riabilitazione, dell’area tecnica-diagnostica, tecnico-assistenziale, prevenzione.Il Consigliere Gallera, riferisce una nota del Consiglio regionale, ha sottolineato che l’obiettivo è quello di garantire una maggiore integrazione multidisciplinare e multiprofessionale: “Un adeguato riconoscimento di queste figure – ha detto – è determinante per il miglioramento della governance sanitaria”.