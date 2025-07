Lazio. Potenziati gli ospedali delle province, 35 mln di euro per Latina e Frosinone 

Ulteriori 35 milioni di euro sono stati assegnati dalla Giunta regionale del Lazio per gli ospedali delle province di Latina e Frosinone, attraverso il finanziamento previsto dalla legge di bilancio 2023 dello Stato. Lo annuncia la Regione in una nota. “Risorse essenziali per la sicurezza delle strutture sanitarie, dall’antincendio all’adeguamento degli impianti, dal potenziamento degli ambulatori fino all’accessibilità dei presidi”, spiega la nota. “Proseguono così gli interventi di edilizia e di ampliamento dell’offerta sanitaria per cambiare il volto del Servizio sanitario regionale anche nelle province del Lazio, in linea con la programmazione dell’amministrazione Rocca”., dichiara come “questi 35 milioni di euro non sono solo numeri: sono un segnale concreto di rispetto verso comunità che per troppo tempo hanno aspettato interventi veri. Parliamo di strutture cruciali come il “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, che riceverà 18,5 milioni per un nuovo edificio, o il Santa Scolastica di Cassino, dove investiamo 5 milioni per ambulatori moderni e un centro prenotazioni più efficiente. E poi ci sono i 3 milioni per il Goretti di Latina, altri 3 per Terracina, e quasi 6 milioni per Formia e Fondi”.“Sono fondi – conclude Rocca - che servono a dare dignità al lavoro quotidiano di medici e operatori, e sicurezza ai cittadini. La nostra sanità sta cambiando, anche fuori dai grandi ospedali, perché tutti i territori meritano la stessa qualità di cura”.Le risorse, pari a 18,5 milioni di euro, sono destinate a costruire un nuovo edificio di quattro livelli, oltre a un seminterrato, all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. “Una struttura che amplierà l’attuale sede sanitaria, al fine di potenziare i servizi offerti nell’ottica di migliorare i livelli essenziali di assistenza nel Frusinate”.il Santa Scolastica di Cassino, attraverso 5 milioni di euro, per nuovi ambulatori e centro unico di prenotazione. Altri servizi sanitari che saranno ospitati nel nuovo edificio dell’ospedale di Cassino, pianificato dalla Asl di Frosinone e finanziato dalla Regione Lazio, tramite i fondi dello Stato.• 3 milioni di euro ciascuno per gli ospedali Santa Maria Goretti di Latina e Alfredo Fiorini di Terracina;• circa 6 milioni di euro riguardano due interventi per i nosocomi Dono Svizzero di Formia e San Giovanni di Dio di Fondi.Si tratta di fondi essenziali a favore dei quattro nosocomi della Azienda sanitaria pontina, per l’adeguamento dell’antincendio, il miglioramento dell’impiantistica e la manutenzione dei presidi ospedalieri.