Fse 2.0. Lanzarin: “Necessario arricchirlo di dati e superare il divario digitale”   

“L’innovazione tecnologica è il vero motore del cambiamento, ma richiede tempo e una visione di lungo periodo. Il fascicolo sanitario elettronico, che in Veneto andrà a regime nell’agosto del 2025, è uno strumento fondamentale, una delle innovazioni più importanti per rendere il nostro sistema sanitario sempre più moderno ed efficiente”. A dichiararlo l’assessore alla Salutein occasione del convegno “L’Innovazione nel SSN, FSE e EDS per modernizzare la Sanità” è promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con Azienda Zero e Arsenal.it. Al centro il tema sull’innovazione in sanità, ed in particolare del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0 ed Ecosistema dei dati sanitari (EDS).- abbiamo davanti una sanità che è cresciuta e si è trasformata, senza dimenticare il passato, e che ora è chiamata a guardare avanti cogliendo le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, dalla telemedicina e dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nel massimo rispetto della sicurezza dei dati e della privacy del paziente”.– ha concluso l’assessore - sono l’interoperabilità dei sistemi, la condivisione delle informazioni tra i diversi livelli di cura e il coinvolgimento attivo del cittadino, che deve essere parte integrante di questo processo. Per questo è fondamentale superare il digital divide, promuovendo percorsi di alfabetizzazione digitale. L’obiettivo è chiaro: arricchire sempre di più il fascicolo sanitario elettronico con dati provenienti da tutti i livelli della Sanità. La Regione Veneto sta lavorando con grande impegno per raggiungere questo traguardo, insieme a tutti gli attori coinvolti, inclusi i rappresentanti della sanità partecipata”.