Hiv, più test e diagnosi tra i giovani. Allo Spallanzani incontro tra studenti ed esperti

“I ragazzi oggi si avvicinano presto al sesso, anche grazie ai social, ma senza ricevere un’adeguata educazione sessuale. Molti non conoscono le infezioni sessualmente trasmissibili, le loro conseguenze o gli strumenti di prevenzione, e la consapevolezza è ancora bassa”. Nel Lazio “oltre il 10% delle nuove diagnosi di HIV nel 2023 ha riguardato ragazzi sotto i 25 anni. Un dato che conferma la necessità di intervenire su informazione e prevenzione tra i giovani. Ed è quello che stiamo facendo”. A dirlo, in una nota,responsabile dell’Ambulatorio Counseling Test e Profilassi HIV e IST, presentando i due cineforum organizzati dall’Istituto per parlare ai ragazzi di malattie infettive, HIV e Infezioni Sessualmente Trasmissibili.Le due occasioni di incontro sono promosse nell’ambito della “Settimana della Scienza”, organizzata dallo Spallanzani con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Lazio e del Comune di Roma.il film “Dallas buyers club”, realizzato nel 2013 e diretto da Jean-Marc Vallée, che racconta la storia vera di Ron Woodroof, un elettricista texano a cui venne diagnosticato l’Hiv negli anni ’80, quando la malattia era ancora poco conosciuta e stigmatizzata e non erano disponibili, come oggi, terapie efficaci. Mercoledì 24 settembre sarà la volta del film del 2011 “Contagion”, diretto da Steven Soderbergh, thriller che racconta la diffusione di un virus letale e la corsa contro il tempo della scienza per fermarlo. Entrambi gli eventi saranno seguiti da un dibattito con medici ed esperti dove interverranno anche persone che porteranno la propria testimonianza e si affronteranno temi sociali e sanitari attuali, come la crescente diffusione di infezioni sessualmente trasmissibili.Infatti, come spiegato dagli esperti dello Spallanzani in fase di presentazione dell’iniziativa, le infezioni sessualmente trasmissibili continuano a rappresentare un problema di sanità pubblica e i casi sono in aumento anche tra giovani e giovanissimi.ono stati effettuati 3.378 test per l’HIV, con 82 nuove diagnosi, pari al 2,4% delle persone testate. Un dato in aumento rispetto al 2024 quando i test erano stati 1.379 con 22 positivi (1,6% dei soggetti testati). In generale, la fascia più colpita per le nuove diagnosi di HIV è quella tra i 20 e i 34 anni.sono stati intensificati i controlli: oltre 1.500 test per la sifilide e più di 1.300 per le altre malattie sessualmente trasmissibili nei primi sei mesi del 2025 con una crescita dei test esponenziale, +500% dal 2023 al 2025 a testimoniare il potenziamento dell’azione dello Spallanzani che è Centro di Riferimento Regionale.Stiamo facendo più test e quindi emergono più infezioni. Parte dell’incremento è legata all’aumento delle persone che usano la PrEP e che si sottopongono a controlli regolari”.