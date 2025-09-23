Vaccinazione anti-influenzale. Federfarma Roma: “Bene aumento da 60mila a 80mila delle dosi nelle farmacie del Lazio” 

QS Edizioni - martedì 23 settembre 2025

Aumenteranno le dosi a disposizione delle farmacie laziali per la campagna di somministrazione del vaccino anti-influenzale ai cittadini. Lo fa sapere Federfarma Roma che, riferendo della determina in materia fresca di approvazione della Giunta, commenta “con soddisfazione la decisione di Regione Lazio di incrementare da 60mila a 80mila le dosi di vaccino antinfluenzale destinate alle farmacie”.



Si tratta, per Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, “di un passo importante che conferma la centralità della rete delle farmacie come presidio di prossimità, capace di garantire un accesso rapido e diffuso alla prevenzione per migliaia di cittadini, in particolare i più fragili e gli over 60”.



“L’aumento delle dosi è il segnale di una strategia lungimirante, che va nella direzione di rafforzare il ruolo delle farmacie nella sanità territoriale e di consolidare la cultura della prevenzione. La collaborazione avviata con la Regione Lazio - attraverso il protocollo recentemente siglato - consente di rendere ancora più capillare la campagna vaccinale, assicurando equità di accesso e qualità del servizio tramite le strutture convenzionate con il Servizio sanitario regionale in sinergia con le attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei centri vaccinali", conclude Cicconetti.

