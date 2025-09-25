Trapianti. Lucrezia Furian nuova Presidente eletta della SITO

professore ordinario e chirurgo presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova, sia stata eletta Presidente Eletto della Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO). Una notizia accolta con “grande soddisfazione” dal presidente della Regione Veneto,“Con la sua carriera brillante – ha dichiarato Zaia in una nota - , costellata da centinaia di interventi e numerose ricerche di successo, la professoressa Furian rappresenta per la chirurgia uno dei punti di riferimento più prestigiosi a livello internazionale”,– prosegue il governatore -, di cui ha raccolto l’eredità alla guida dell’Unità operativa di Trapianto di Rene e Pancreas, la professoressa Furian ha contribuito a consolidare il primato di Padova come centro di eccellenza mondiale nei trapianti d’organo: nel 2022 proprio l’ospedale di Padova ha celebrato i 3mila trapianti di rene realizzati”.Il Presidente ricorda inoltre l’impegno della prof.ssa Furian alla guida del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete, istituito nel 2022 dalla Regione Veneto e con sede a Padova, dedicato allo sviluppo di terapie innovative basate sul trapianto di insule pancreatiche. “Un progetto strategico – sottolinea Zaia – che apre nuove prospettive nella cura del diabete e rafforza il legame tra assistenza, ricerca e innovazione”.– conclude Zaia –, l’elezione della professoressa Furian è un traguardo di prestigio per tutta la comunità scientifica e motivo di soddisfazione per il Veneto. A lei vanno le congratulazioni più sincere e l’augurio di un mandato ricco di successi al servizio della medicina dei trapianti e dei pazienti”.