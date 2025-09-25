Trapianti. Lucrezia Furian nuova Presidente eletta della SITO

Lucrezia Furlan,
professore ordinario e chirurgo presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova, sia stata eletta Presidente Eletto della Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO). Una notizia accolta con “grande soddisfazione” dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.
“Con la sua carriera brillante – ha dichiarato Zaia in una nota - , costellata da centinaia di interventi e numerose ricerche di successo, la professoressa Furian rappresenta per la chirurgia uno dei punti di riferimento più prestigiosi a livello internazionale”, “Allieva del professor Paolo Rigotti
– prosegue il governatore -, di cui ha raccolto l’eredità alla guida dell’Unità operativa di Trapianto di Rene e Pancreas, la professoressa Furian ha contribuito a consolidare il primato di Padova come centro di eccellenza mondiale nei trapianti d’organo: nel 2022 proprio l’ospedale di Padova ha celebrato i 3mila trapianti di rene realizzati”.
Il Presidente ricorda inoltre l’impegno della prof.ssa Furian alla guida del Centro Regionale per la Terapia Cellulare del Diabete, istituito nel 2022 dalla Regione Veneto e con sede a Padova, dedicato allo sviluppo di terapie innovative basate sul trapianto di insule pancreatiche. “Un progetto strategico – sottolinea Zaia – che apre nuove prospettive nella cura del diabete e rafforza il legame tra assistenza, ricerca e innovazione”. “Anche alla luce di questo
– conclude Zaia –, l’elezione della professoressa Furian è un traguardo di prestigio per tutta la comunità scientifica e motivo di soddisfazione per il Veneto. A lei vanno le congratulazioni più sincere e l’augurio di un mandato ricco di successi al servizio della medicina dei trapianti e dei pazienti”.