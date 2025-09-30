Lombardia. Alleanza tra Fisioterapisti e Ostetriche: “Insieme per la salute dei cittadini”

In Lombardia nasce la prima dichiarazioni di intenti
congiunta tra due professioni sanitarie fondamentali nel nostro servizio socio sanitario: Fisioterapisti ed Ostetriche. La dichiarazione di intenti sottoscritta dagli Ordini provinciali e interprovinciali sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata, con un obiettivo chiaro: essere uniti nel tutelare la salute dei cittadini contrastando l’abusivismo e favorire la collaborazione interprofessionale.
Gli Ordini auspicano la sinergia e collaborazione tra i propri iscritti per migliorare, nei rispettivi ambiti di competenza, i servizi e la qualità di vita dei cittadini. “Lavorare in sinergia interprofessionale promuove un approccio integrato alla salute della persona,– chiariscono i presidenti degli Ordini – ed è una risposta efficace ai bisogni delle persone e all’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo.
L’intento principale del documento è quello di unirsi per contrastare l’abusivismo professionale di “chi pratica in ambito ostetrico, ginecologico, neonatale e fisioterapico senza alcuna titolarità e legittima abilitazione’’, ricordano gli Ordini. Solo i professionisti iscritti agli Albi hanno le competenze, l’abilitazione e la responsabilità necessarie per garantire sicurezza e qualità delle cure ai cittadini.
Per tutelare al meglio la salute della popolazione, i professionisti sono invitati a consigliare al cittadino di rivolgersi solo a Fisioterapisti ed Ostetriche/ci regolarmente iscritti all’Ordine, verificabili sulla pagina web delle rispettive Federazioni, FNOFI e FNOPO
Il documento di intenti incoraggia gli Ordini sottoscrittori allo sviluppo di collaborazioni e reti locali, alla pianificazione di eventi congiunti di educazione sanitaria, attività di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sui corretti stili di vita, contribuendo anche alle iniziative ed attività degli enti, associazioni e istituzioni del territorio di competenza.
L’iniziativa lancia un messaggio forte ai cittadini: affidarsi a professionisti qualificati significa salvaguardare la propria salute e ricevere cure sicure. La sinergia interprofessionale tra Fisioterapisti e Ostetriche, è il modo migliore per offrire un servizio realmente integrato, efficace e vicino alle persone.