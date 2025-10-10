Truffa dei ticket. Regione Lombardia lancia allerta ai cittadini  

Regione Lombardia mette in guarda i cittadini su “un sofisticato tentativo di frode a danno degli assistiti lombardi” attualmente in corso. “Tramite e-mail inviate da una presunta Agenzia di recupero crediti che intima il pagamento di prestazioni sanitarie e di farmaci erogati tramite il Sistema Sanitario. Il tentativo di truffa è reso più credibile dal fatto che le prestazioni sanitarie e i farmaci elencati nell’e-mail risultano essere stati effettivamente prescritti al cittadino destinatario della comunicazione”, spiega la Regione.Regione Lombardia precisa che “dalle verifiche tecniche effettuate sino a questo momento non risultano furti o compromissioni di dati, né sui sistemi centrali regionali, né sui sistemi delle Aziende Sanitarie”.Dell’accaduto è stata informata la Polizia Postale che sta indagando in collaborazione con le strutture di Privacy e CyberSecurity e il Computer Security Incident Response Team di ARIA.