Vaccino antinfluenzale. Nelle farmacie venete la richiesta ha già superato le previsioni

Il primo report della campagna vaccinale antinfluenzale nelle farmacie del Veneto è eloquente e conferma come, in generale, le somministrazioni siano state significative già nei primi 12 giorni di avvio della campagna vaccinale.

Nel report regionale, tra le più attive su questo fronte sono le farmacie della provincia di Verona, dove il 27,5% delle aderenti alla campagna vaccinale ha effettuato almeno una somministrazione. Più nel dettaglio, in Veneto emerge l’adesione maggiore nel veronese dove sono state complessivamente (in farmacia, azienda sanitaria e medici di famiglia) vaccinate 1598 persone, e a seguire il territorio trevigiano con 1163 somministrazioni.

“I dati crescenti, relativi alle vaccinazioni antinfluenzali e covid nelle farmacie territoriali abilitate, dimostrano quanto sia necessario fornire una risposta tempestiva ed accessibile alle esigenze di prevenzione del cittadino, a pochi passi da casa” commenta il presidente nazionale di Farmacieunite, Maurizio Giacomazzi.

Il trend è stato talmente elevato che alcune farmacie, ad esempio nel veronese, hanno esaurito il vaccino e in questi giorni sono in arrivo nuove forniture, in particolare rivolte alla vaccinazione convenzionata dei soggetti aventi diritto, over 65.

“I dati dimostrano come il contributo delle farmacie a tale servizio sia nettamente superiore alle aspettative così come lo sia il consenso da parte dei cittadini - dichiara Arianna Capri, segretario nazionale Farmacieunite -. In modo particolare, la vaccinazione Covid ha visto il numero di richieste superare di molto le aspettative e pertanto le farmacie sono rimaste sprovviste di dosi negli ultimi giorni, ma è già stato comunicato da Azienda Zero un nuovo rifornimento a partire dal 20 ottobre”.