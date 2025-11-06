Sms truffa. Lombardia lancia alert e raccomanda la massima attenzione   

Sanità lombarda nel mirino dei truffatori. Dopo l'alert di poche settimane fa, la Regione Lombardia torna a mettere in guardia i cittadini: in questi giorni vengono inviati SMS ingannevoli che si prestano a essere interpretati come comunicazioni provenienti da strutture sanitarie regionali o 'uffici CUP', ma che in realtà sarebbero tentativi di truffa. In particolare, i messaggi riportano diciture non corrette come 'Centro Unico Primario' e invitano a contattare numerazioni a pagamento (esempio prefisso 893) per ottenere informazioni o aggiornamenti su pratiche personali.



“Si tratta di contenuti fraudolenti, non riconducibili al Sistema Socio-Sanitario della Lombardia”, spiega la Regione in una nota. “Si raccomanda pertanto di non rispondere agli SMS ricevuti, non richiamare numerazioni sospette e non cliccare link presenti nei messaggi, non fornire dati personali o sanitari, segnalare l’accaduto alla Polizia Postale”.



“Regione Lombardia e le ASST – si ricorda nella nota - non utilizzano numerazioni a pagamento né richiedono dati personali via SMS. Per informazioni o prenotazioni sanitarie, si invitano i cittadini a rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali: CUP e numeri regionali ufficiali, il portale Prenotasalute e siti istituzionali delle ATS e ASST e Irccs”.