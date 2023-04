Influenza e sindromi simil influenzali. Ancora non mollano la presa: quest’anno incidenza tripla rispetto all’ultima stagione pre-Covid

- Nella stessa settimana dell'anno (la sedicesima) del 2019 l'incidenza media in Italia si fermava a 1,38 casi ogni mille assisistiti. Oggi siamo ancora a 4,3 casi ogni mille e per i bambini l'incidenza è addirittura al 12,6 per mille mentre si fermava a 4,58 nel 2019. E lo stesso vale per tutte le classi di età. L'alto numero di casi sembra comunque dettato più che dalla influenza vera e propria (ormai in calo) dalla persistenza degli altri virus respiratori. RAPPORTO EPIDEMIOLOGICO