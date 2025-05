Cure palliative. Regione Liguria anticipa la presa in carico

Estesa la tariffa di 15 euro per la “Giornata di Effettiva Assistenza” anche ai pazienti in Cure Palliative a basso impegno assistenziale. Nicolò: “Vogliamo aiutare le persone prima che arrivino all’ultima fase della loro vita, offrendo un sostegno precoce per gestire dolore, sintomi e difficoltà psicologiche”. In Liguria circa mille persone ogni anno usufruiscono delle cure palliative nell’ultima fase di vita.

26 MAG

26 maggio 2025

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



- Regione Liguria compie un passo importante verso una medicina palliativa più umana e flessibile estendendo la tariffa di 15 euro per la “Giornata di Effettiva Assistenza” anche ai pazienti in Cure Palliative a basso impegno assistenziale. A darne notizia una nota della Regione che riferisce come in Liguria siano circa mille le persone che ogni anno usufruiscono delle cure palliative nell’ultima fase di vita. “Una misura che riconosce il valore del supporto anche nelle fasi iniziali, quando il bisogno di cura è ancora contenuto ma fondamentale perla qualità della vita”, sottolinea la Regione.una medicina palliativa più vicina alle persone, capace di adattarsi alla complessità e alla fragilità, che supera rigidità burocratiche per garantire dignità e qualità della vita – dichiara l’assessore regionale alla Sanità,–. Vogliamo aiutare le persone prima che arrivino all’ultima fase della loro vita, offrendo un sostegno precoce per gestire dolore, sintomi e difficoltà psicologiche, con percorsi personalizzati, non solo dal punto divista della medicalizzazione”.L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio della Regione per rendere le cure palliative sempre più precoci, accessibili e orientate alla persona, nel rispetto dei bisogni fisici, psicologici e relazionali dei pazienti e delle loro famiglie.in particolare l’assessore, perché si è posta la massima attenzione ai bisogni dei malati in necessità di cure palliative - aggiungefondatore della Gigi Ghirotti -. Sono malati in larga parte seguiti dalla Fondazione Gigi Ghirotti di Genova che con l’estensione della presa in carico dei malati è fortemente favorita nella loro assistenza. La Fondazione Gigi Ghirotti opera in convenzione con la Asl3 Genovese e quanto è stato deciso dalla Regione pone in chiara evidenza la stretta integrazione tra il servizio sanitario pubblico e un'organizzazione del terzo settore in un comune interesse della collettività”.