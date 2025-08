Medicina generale. FMT plaude alla proposta del Veneto per la specializzazione

Per il segretario nazionale FMT, Francesco Esposito, il via libera unanime al progetto di legge statale n. 27 è “un segnale importante per il futuro della medicina generale e per la formazione del settore finalmente specialistica ed europea. Una proposta in linea con le battaglie storiche del nostro sindacato”.

01 AGO

01 agosto 2025

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



- “Il modello Veneto per la formazione specialistica in medicina generale è il cammino corretto”. Positivo il giudizio di Federazione dei Medici Territoriali (FMT) sulla proposta legislativa da sottoporre al Parlamento che interviene sui corsi di formazione specifica di Medicina Generale inserendoli in modo strutturato nell’ambito dell’Università con l’istituzione in ogni ateneo del Dipartimento integrato Università - Servizio sanitario regionale., il via libera unanime della Regione Veneto al progetto di legge statale n. 27 è “un segnale importante per il futuro della medicina generale e per la formazione del settore finalmente specialistica ed europea. Una proposta in linea con le battaglie storiche del nostro sindacato e un primo passo anche nella direzione di una convenzione unica dei medici del territorio, con tutele e diritti per tutti i professionisti”