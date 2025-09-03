Lea. Regione Lombardia smentisce Gimbe: “Ma quale perdita di 14 punti? Nel 2023 Lombardia adempiente”
Il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, richiama alla necessità di distinguere tra punteggio totale, punteggi per area e indicatori CORE: “La somma dei punteggi per area non equivale a una singola ‘perdita’ di 14 punti in tutte le aree” e la Lombardia nel 2023 mostra il “mantenimento o lieve miglioramento in alcune aree e solo lievi flessioni in altre”. Per Piazza “Gimbe, Majorino e Di Marco farebbero bene a non distorcere o strumentalizzare i dati o imparare a leggerli e contestualizzarli”.
03 SET
- “La Regione Lombardia mostra un profilo di adempienza ai Lea superiore alla soglia (60) in tutte e tre le aree di assistenza: prevenzione, distrettuale e ospedaliera, altro che perdita di 14 punti. Gimbe, Majorino e Di Marco farebbero bene a non distorcere o strumentalizzare dati ufficiali del Ministero della Salute o imparare a leggerli e contestualizzarli”. Lo dichiara il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza,
in risposta al comunicato di Gimbe
, Majorino e Di Marco
, in merito alla lettura dei dati dell’ultimo monitoraggio dei dati CORE 2023, del Nuovo Sistema di Garanzia” dei Livelli essenziali di assistenza - che ha sostituito la griglia LEA -, realizzato dal Ministero della Salute.“Nel confronto tra Regioni, lo strumento “NSG CORE
” – evidenzia il sottosegretario in una nota - fornisce punteggi per singola area e una sintesi complessiva con soglie di adempienza. Criticità possono emergere in aree specifiche, ma non si traduce automaticamente in una perdita sostanziale del punteggio complessivo a livello regionale. È fondamentale distinguere tra punteggio totale, punteggi per area e indicatori CORE: la somma dei punteggi per area non equivale a una singola “perdita” di 14 punti in tutte le aree”.“A livello di indicatori CORE –
aggiunge Piazza -, l’area prevenzione evidenzia una dinamica positiva su indicatori chiave (ad es. adesione agli screening a punteggio elevato). Alcune aree richiedono attenzione, ma non configurano una perdita netta di performance complessiva. Il quadro 2023 non segnala una perdita di 14 punti: i punteggi complessivi mostrano mantenimento o lieve miglioramento in alcune aree e solo lievi flessioni in altre”.“Questi dati ribadiscono l’importanza di consultare fonti ufficiali
per una lettura accurata e contestualizzata – conclude il sottosegretario - . Invitiamo a diffondere le informazioni basandosi sulla Relazione Monitoraggio LEA 2023 NSG CORE
e a evitare letture distorte”.
03 settembre 2025
