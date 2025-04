Innovazione in sanità. Lanzarin. “Utile, ma niente può prescindere dal capitale umano e dalle professionalità”

Intervenendo a un congresso promosso dall’Ullss 4 Veneto Orientale, l’assessore veneto ha sottolineato come “anche l’ultima frontiera dell’innovazione come l’intelligenza artificiale è un elemento utilissimo in questo momento per le diagnosi precoci, le diagnosi di precisione, le terapie personalizzate, e si lega anche all’importante settore dei farmaci innovativi, ma l’elemento umano rimane imprescindibile”.

07 aprile 2025

- “In Veneto la rivoluzione silenziosa in sanità è iniziata da molto tempo. Abbiamo fatto passi importanti, nell’organizzazione degli ospedali in Hub e Spoke, nelle tecnologie di ultima generazione, nel telemonitoraggio e nella telemedicina. Ma tutta questa rivoluzione non può prescindere anche da una rivoluzione delle professioni sanitarie. Tutta l’innovazione del mondo sarebbe praticamente inutile senza la presenza e l’apporto del capitale umano che è, e sarà sempre imprescindibile, sul piano professionale e umano”. Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto,intervenendo oggi a Jesolo al congresso internazionale dal titolo “La rivoluzione silenziosa: come l’innovazione sta trasformando la sanità”., organizzato dall’Ullss 4 Veneto Orientale.Il confronto, riferisce una nota della Regione che rilancia le parole di Lanzarin, si è incentrato sulle le sfide globali che le professioni sanitarie devono affrontare per garantire un accesso universale a cure sanitarie eque, solidali e resilienti. Un dibattito di fondamentale importanza non solo in Italia, ma a livello mondiale, poiché la sostenibilità dei sistemi sanitari dipende sempre più anche dall’integrazione di tecnologie avanzate e dall’innovazione digitale nell’ambito dell’assistenza, della cura e della ricerca.– ha detto Lanzarin – è un elemento che aiuta, ma non risolve tutti i problemi. E’ utilissima in questo momento per le diagnosi precoci, le diagnosi di precisione, le terapie personalizzate, e si lega anche all’importante settore dei farmaci innovativi, ma anche in questo caso l’elemento umano rimane imprescindibile”.o lo possiamo capire guardando alle professioni infermieristiche – ha aggiunto l’Assessore – che stanno soffrendo per mancanza di vocazione, ma anche di una visione che le veda al centro della rivoluzione in atto. Una professione che, in base alle competenze, deve e può crescere anche in modo autonomo, parlando di avanzamenti retributivi e di carriera e godendo di autonomia all’interno del sistema sanitario. Non dimentichiamo poi – ha proseguito – che l’infermiere deve anche confrontarsi con le cronicità, l’invecchiamento, la non autosufficienza e quindi anche con la medicina domiciliare. Impegni molteplici e gravosi, per i quali dobbiamo a questa categoria tutta la nostra riconoscenza”.