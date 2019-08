Grillo: “Un risultato straordinario”

07 AGO - “Via libera alla rimborsabilità da parte del nostro Servizio Sanitario Nazionale della prima terapia con cellule Car-T. Un nuovo metodo di cura che potrebbe cambiare davvero in meglio la vita di bambini e pazienti adulti individuati per il trattamento. Auguro un buon lavoro ai centri specialistici regionali identificati per la somministrazione della terapia. È davvero un risultato straordinario”. Commenta così in un video su facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo.







07 agosto 2019

