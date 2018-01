Influenza. Impennata di casi nell’ultima settimana dell’anno: 673mila a letto. Da ottobre a oggi ammalati 2,2 milioni di italiani

Il livello di incidenza ha raggiunto 11,11 casi per mille assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei 5 anni (29,2 casi per mille assistiti) e quella tra 5 e 14 anni (19,0 per mille). Notevole aumento anche negli anziani. In tutte le Regioni incidenza pari o superiore a dieci casi per mille assistiti tranne in Friuli V.G., Veneto, Bolzano e Val d’Aosta in cui si mantiene a circa quattro casi per mille assistiti. IL BOLLETTINO.

03 GEN - Nella cinquantaduesima settimana del 2017 i casi stimati di sindrome influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 673.000, per un totale di circa 2.168.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza InfluNet.



Il valore dell’incidenza totale è pari a 11,11 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 29,17 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 18,96 nella fascia 15-64 anni a 10,07 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,27 casi per mille assistiti.



Continua così l’ascesa della curva epidemica e il livello dell’incidenza è superiore a quello osservato nella precedente stagione influenzale.



In tutte le Regioni italiane il livello di incidenza è pari o superiore a dieci casi per mille assistiti tranne in Friuli V.G., Veneto, P.A. di Bolzano e Val d’Aosta in cui si mantiene a circa quattro casi per mille assistiti.



Si sottolinea che l’incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.



03 gennaio 2018

