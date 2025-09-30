Medici di famiglia. Concorso flop in Lombardia con meno candidati rispetto ai posti

"Contrariamente alle previsioni, oggi si sono presentati solo 306 colleghi" alle prove "per l'accesso al corso regionale di formazione in medicina generale, su oltre 600 che si erano iscritti. I posti disponibili in regione Lombardia quest'anno sono 390, purtroppo non verranno coperti tutti. Temiamo inoltre che dei 306 che hanno partecipato al concorso qualche decina, al momento della scelta definitiva, opterà per altre strade: stimiamo che alla fine saranno poco più di 250 i medici che intraprenderanno realmente questo percorso, circa 140 in meno rispetto al fabbisogno regionale per i prossimi 3 anni". A tracciare il quadro all'Adnkronos Salute è Anna Pozzi, segretaria di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Milano.

"E' evidente - prosegue Pozzi - che nella nostra regione, a differenza di altre, la professione di medico di famiglia non risulta particolarmente attrattiva per i giovani. Al di là dei problemi noti di burocrazia e carichi di lavoro, manca per i nuovi professionisti, che ricordiamo sono partite Iva, la certezza di un sostegno minimo per poter assumere segretaria e infermiere, mentre gli accordi regionali arrivano con ritardi di mesi rispetto alle scadenze".