Campania vs Ministero. De Luca su Campitiello: “Salute è diventato una bottega di famiglia”. Schillaci interviene: “Confronto con Regioni è pilastro, ma no a toni inopportuni”

È scontro tra il presidente della Regione Campania,e la capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute,Il botta e risposta è avvenuto, il 29 luglio scorso, all’Università Vanvitelli, dove De Luca e Campitiello (che è anche compagna di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d'Italia) si trovavano per la presentazione dei risultati di una nuova terapia genica grazie alla quale un paziente affetto da una malattia rara alla retina ha recuperato la vista.ma ancora oggi la Regione Campania subisce un ricatto politico dal Governo”, ha dettonel suo intervento. “Perché – ha spiegato - la regione Campania ha superato gli obiettivi nelle tre aree previste: ospedaliera, distrettuale e prevenzione. Ci presentiamo ai tavoli nazionali avendo raggiunto gli obiettivi, la legge non prevedeva neanche queste valutazioni ma solo il controllo finanziario, qui lo scandalo è ancora più grande e la Campania ha un bilancio di esercizio sanitario positivo da 13 anni e in questo momento ha un bilancio di esercizio positivo soltanto con Lombardia, Veneto e Marche. Tuttavia continuiamo ad essere ricattati, questa è la parola giusta”, ha ribadito il governatore., come mostra anche un video pubblicato su Facebook dalla deputata FdI Imma Vietri. “Il presidente è sempre simpatico – ha esordito Campitiello – e io ascolto con simpatia i suoi show. Non entro nei numeri” ma “se il presidente ritiene che sia un ricatto politico del governo lo invito a denunciare perché è un fatto gravissimo che due ministeri, Mef e Salute, ricattino. Se la Campania può uscire dal piano di rientro lo dimostrerà il 4 agosto (riunione al ministero, ndr) se i parametri saranno a posto. Se non lo sarà, dovremo aspettare un po' di tempo, tutto qua”.“La dottoressa sbaglia perché i numeri li abbiamo già presentati, abbiamo già superato gli obiettivi per le tre aree previste. Consiglierei alla Campitello di non avventurarsi sul piano politico. Facciamo le persone serie”.“Il 4 agosto vedremo”.commentando l’emergenza West Nile. “Sul West Nile non c'è emergenza, ma la cosa che deve invece farci preoccupare è che noi abbiamo come interlocutore nazionale di fronte a una possibile epidemia la professoressa Campitiello, totalmente inadeguata e impreparata per un ruolo così importante, assunta per ragioni di clientelismo politico, per via di parentele”, la parole del governatore rilanciate dall’Ansa dal Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. “La Campitiello non è competente neanche a livello organizzativo – ha aggiunto De Luca - perché non ha mai guidato un'unità operativa semplice o complessa di un ospedale. Il ministero della Salute è diventato ormai una bottega di famiglia”, ha concluso il governatore campano.Sul botta e risposta tra De Luca e Campitello e i successivi interventi del governatore, anche il ministro della Saluteha ritenuto necessario intervenire. In una nota Schillaci ribadisce l’importanza della collaborazione istituzionale nella gestione delle questioni sanitarie e conferma la piena fiducia nelle strutture tecniche del Dicastero., dichiara il Ministro Schillaci.“Il confronto con le Regioni – aggiunge - rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario e deve sempre basarsi su argomentazioni tecniche e proposte concrete, nell'interesse esclusivo della tutela della salute pubblica”.alla Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello, originati da un confronto tenutosi nei giorni scorsi a Napoli, fanno parte di un rumore triviale che lasciamo a contesti in cui non partecipiamo”.