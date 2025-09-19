Lombardia. Lutto nello Smi, è deceduto il segretario regionale Enzo Scafuro  

QS Edizioni - venerdì 19 settembre 2025

- Lo Smi si stringe alla famiglia e ai colleghi lombardi perla scomparsa di “un medico che ha dedicato tutto ai pazienti e all'impegno di sindacalista. Una esistenza dedicata alla tutela del lavoro della professione medica e in difesa della sanità pubblica”.

“Con grande rammarico e dolore, la Segreteria Nazionale Smi comunica il decesso di Enzo Scafuro, segretario regionale della Lombardia dello Smi e dirigente nazionale del Sindacato Medici Italiani”. Lo comunica il sindacato in una nota.



“Lo Smi piange un medico che ha dedicato tutto ai pazienti e all'impegno di sindacalista. Una esistenza dedicata alla tutela del lavoro della professione medica e in difesa della sanità pubblica”, conclude lo Smi.

