Infermieri. Opi Trento: “Formazione universitaria e le specializzazioni producono valore. La politica eviti banalizzazioni”  

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento condivide con forza la posizione della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) in merito alle recenti dichiarazioni dell’onorevole Garavaglia sulla proposta di un “liceo infermieristico abilitante”. “Tale proposta risulta offensiva non solo per gli infermieri, ma anche per i cittadini, che hanno diritto a ricevere cure da professionisti formati attraverso percorsi accademici solidi e riconosciuti”, dichiara l’Opi in una nota.appare “anacronistico e fuori dal contesto storico e culturale in cui la professione infermieristica si è evoluta: una visione che banalizza un sapere disciplinare complesso, fondato su competenze scientifiche, capacità relazionale, autonomia e responsabilità nei processi assistenziali”.“La disciplina infermieristica, che si apprende in Università, rappresenta il cuore di una professione che coniuga metodo, scienza e relazione. Solo una formazione accademica solida e percorsi universitari di specializzazione post-laurea garantiscono un’assistenza sicura, competente e centrata sulla persona”, sottolinea l’Opi.che “la formazione universitaria infermieristica costituisce un presidio di civiltà e di tutela sociale. Ridurne il valore significa compromettere la qualità delle cure e minare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica. Le professioni infermieristiche sono e restano un pilastro del Servizio Sanitario Nazionale, e ogni tentativo di ridurne la dignità formativa è inaccettabile”.affinché “la questione infermieristica sia affrontata con serietà, lungimiranza e coraggio. Occorre investire nella formazione universitaria, nelle specializzazioni e nel pieno riconoscimento del valore della professione infermieristica - per il bene dei cittadini e per il futuro del Paese”.