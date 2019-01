Scaccabarozzi (Farmindustria): “Finalmente con Regioni abbiamo lo stesso obiettivo”

17 GEN - “Se le soluzioni si trovano con un discorso franco, trasparente corretto e leale credo che siamo vicini a risolvere la questione”. È quanto ha affermato a Quotidiano Sanità a margine di un convegno il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in riferimento all’accordo con le Regioni per risolvere la questione del contenzioso sul payback.



Scaccabarozzi non si è sbilanciato anche perché la bozza di proposta ancora non è stata approfondita ma in ogni caso il giudizio sull’iniziativa è positivo.



“Mai come oggi Regioni e industria del farmaco devono avere un interesse comune che è quello di chiudere la questione in tempi abbastanza rapidi, quindi l’idea era quella di lavorare insieme per arrivare a fare una proposta al Governo affinché questo diventi una norma per chiudere la questione. Quindi sono molto contento di questo rapporto con le Regioni perché finalmente abbiamo lo stesso obiettivo”.



Su l’esito della trattativa poi specifica: “Credo che ci sono delle possibilità quando ci si parla. Credo però tutto ciò vada inserito in un pacchetto molto ampio, penso per esempio alla governance”.



17 gennaio 2019

