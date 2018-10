Mielite flaccida acuta. I Cdc confermano 62 casi negli Usa

I Centers for Disease Control and Prevention stanno indagando su 127 segnalazioni di sospetta mielite flaccida acuta, una patologia rara simile alla poliomielite, che sembra colpire prevalentemente giovani sotto i 18 anni.

18 OTT - (ReutersHealth) – Gli U.S. Centers for Disease Control and Prevention hanno confermato 62 casi di mielite flaccida acuta, una rara condizione simile alla poliomielite che provoca debolezza a braccia o gambe, in 22 Stati degli USA. I CDC stanno indagando 127 casi segnalati, tra cui quelli confermati. Più del 90% delle segnalazioni finora riguardano persone con un’età inferiore a 18 anni. Il numero di casi confermati per ora è simile a quello registrato nell’autunno del 2014 e del 2016.



La mielite flaccida acuta, o AFM, non è patologia nuova, ma i casi sono aumentati dal 2014. Questa condizione interessa il sistema nervoso di un soggetto, precisamente il midollo spinale, producendo debolezza in uno o più arti. Si tratta tuttavia di una ptologia rmolto rara. I CDC stimano che ne sia affetta solo una persona su un milione negli Stati Uniti. La maggior parte dei casi, fino a oggi, si sono registrati fra i bambini.



La causa non è ancora stata individuata. I ricercatori stanno passando al vaglio diverse ipotesi, tra cui virus, tossine ambientali e malattie genetiche, hanno osservato i CDC sul loro sito.

