Coronavirus. Stanziati 2,1 mln per rafforzamento controlli negli aeroporti e per numero verde 1500

28 GEN - Per far fronte alla prima fase di rafforzamento dei controlli per il contrasto dell’emergenza da Coronavirus il Ministero stanzia 2,1 mln di euro. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza e pubblicata in Gazzetta ufficiale.



Nel provvedimento si ordina innanzitutto che “tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonché di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute”.



L’Ordinanza poi stabilisce uno stanziamento di 2,1 mln di euro per l’assunzione temporanea di 76 medici, 30 infermieri, 4 psicologi e 4 mediatori culturali per far fronte alle esigenze di servizio del numero di pubblica utilità 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN e per i servizi di competenza degli uffici di Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e della Direzione prevenzione del Ministero

28 gennaio 2020

L’ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dal 25 gennaio 2020.