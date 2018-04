Muore Eugenio Aringhieri. Improvviso malore a Boston per il Ceo della Dompè e Presidente del Gruppo Biotecnologie Farmindustria

Solo poche settimane fa, lo scorso 10 aprile, era stato rieletto alla guida del gruppo per il prossimo biennio. Aringhieri era anche Ceo del gruppo Dompè. A dar notizia del suo decesso la deputata dem Stefania Pezzopane: "Una triste notizia. Fondamentale il suo contributo al recentissimo piano di investimenti a L’Aquila. Aringhieri era una di quelle persone che pur venendo da lontano, si era appassionato a questo territorio ed al suo sviluppo".

30 APR - Eugenio Aringhieri, rieletto solo poche settimane fa, lo scorso 10 aprile, alla guida del Gruppo Biotecnologie di Farmindustria per il prossimo biennio, è deceduto per un malore improvviso mentre era a Boston. Aringhieri era anche Ceo del gruppo Dompè. A darne notizia è stata la deputata del PD Stefania Pezzopane.



“Una triste notizia, la improvvisa perdita di Eugenio Aringhieri - scrive la deputata dem -. Un malore devastante, mentre era a Boston, lo ha fermato. Apprezzatissimo dalla Comunità Scientifica ed industriale e pezzo forte del Gruppo Dompè in tutte le vicende di sviluppo più significative della società e dello stabilimento aquilano in cui credeva e scommetteva da sempre. Fondamentale il suo contributo al recentissimo piano di investimenti a L’Aquila. Aringhieri era una di quelle persone che pur venendo da lontano, si era appassionato a questo territorio ed al suo sviluppo e dopo il terremoto aveva operato con tutto il management con grande impegno. A Sergio Dompè, alla moglie, ai figli ed tutti gli operatori di questa importantissima azienda aquilana ed internazionale porgo le mie condoglianze. Certa che si saprà proseguire il cammino da lui intrapreso.”



30 aprile 2018

