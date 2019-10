Payback farmaceutico. Bonaccini: “Ripartiti più di 1,6 mld alle Regioni”

Via libera alle risorse versate dalle aziende farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, già disponibili in un apposito capitolo di bilancio del ministero dell’Economia. Toma: "Decreto sbloccato grazie al lavoro costante da parte delle Regioni. Si tratta di una cifra importante per i bilanci regionali e per il servizio sanitario”. IL TESTO DEL DECRETO

10 OTT - “Finalmente arriva il via libera al decreto con il quale vengono ripartite tra le Regioni le risorse versate dalle aziende farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, già disponibili in un apposito capitolo di bilancio del ministero dell’Economia. Si tratta di più di 1650 milioni di euro. E siamo già al lavoro per definire il payback farmaceutico relativo al 2018”, lo ha dichiarato il Presidente delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini.



“Il decreto si è sbloccato – spiega Donato Toma (Presidente del Molise che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni) grazie al lavoro di confronto costante delle Regioni, del Governo e della rappresentanza delle aziende farmaceutiche. Si tratta di una cifra importante per i bilanci regionali e per il servizio sanitario”.



Quota fondo payback da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma, come già annunciato nei giorni scorsi da QS

Abruzzo 51.369.131 Basilicata 23.340.773 Bolzano 11.968.380 Calabria 60.458.237 Campania 170.493.298 Emilia Romagna 144.562.287 Friuli Venezia Giulia 44.731.915 Lazio 151.531.646 Liguria 45.320.822 Lombardia 120.656.050 Marche 61.831.687 Molise 4.337.303 Piemonte 95.510.778 Puglia 187.775.925 Sardegna 86.057.390 Sicilia 93.995.742 Toscana 189.454.238 Trento 1.881.818 Umbria 33.680.461 Valle d'Aosta 785.620 Veneto 70.524.090 TOTALE 1.650.267.593

10 ottobre 2019

