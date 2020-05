Covid. Il bollettino: salgono i nuovi casi e il numero dei decessi: oggi 369. Boom guariti (+8.014) ma per aggiornamento dati Lombardia

Rispetto a ieri si registrano 1.444 casi in più. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Al Nord impatto sempre forte: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono sempre le Regioni con più nuovi casi. Oggi nessuna regione con zero nuovi casi. IL REPORT

06 MAG - I casi di nuovo Coronavirus in Italia sono saliti a 214.457 (+1.444 rispetto a ieri pari al +1%), tra cui 93.245 persone guarite (+8.014 rispetto a ieri pari al +9% il dato tiene conti di un aggiornamento del dato relativo alla Lombardia dei guariti nei giorni precedenti) e 29.684 deceduti (+369 rispetto a ieri pari al +1%). Le persone attualmente positive sono quindi 91.528 (-6.939 rispetto a ieri pari al -7%). Complessivamente sono stati effettuati 2.310.929 tamponi (+64.263 rispetto a ieri). Nello specifico le persone sottoposte a tampone sono state 1.549.892.



Questi i dati principali dell’aggiornamento odierno forniti dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi casi torna a salire rispetto agli ultimi giorni. Superiore rispetto agli ultimi giorni il numero dei guariti giornalieri ma il dato ì ‘drogato’ da un aggiornamento sui numeri della Lombardia. Torna abbondantemente sopra i 300 invece il numero dei decessi: oggi sono 236 in un giorno. Prosegue la discesa anche per gli attualmente positivi e lo svuotamento degli ospedali. Sempre Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna le Regioni con più nuovi casi. Oggi nessuna regione con zero nuovi casi.



Ad oggi il numero di persone tuttora positive (esclusi deceduti e guariti) nelle singole Regioni risulta il seguente: 31.753 i malati in Lombardia (-5.339 rispetto a ieri pari al -14% il dato tiene conti di un aggiornamento del dato relativo ai guariti nei giorni precedenti), 8.391 in Emilia Romagna (-290 pari al -3%), 6.789 in Veneto (-127 pari al -2%), 14.858 in Piemonte (-465 pari al -3%), 3.236 nelle Marche (+17 pari al +0,5%), 2.340 in Campania (-190 pari al -8%), 3.306 in Liguria (-121 pari al -4%), 5.088 in Toscana (-102 pari al -2%), 4.433 nel Lazio (+63 pari al +1%), 962 in Friuli Venezia Giulia (-22 pari al -2%), 2.201 in Sicilia (-1 pari al -0,05%), 2.903 in Puglia (-36 pari al -1%), 1.791 in Abruzzo (-18 pari al -1%), 982 nella Pa di Trento (-59 pari al -6%), 179 in Molise (+2 pari al +1%), 171 in Umbria (-5 pari al -3%), 579 in provincia di Bolzano (-33 pari al -5%), 644 in Calabria (-6 pari al -1%), 623 in Sardegna (-19 pari al -3%), 127 in Valle d’Aosta (+17 pari al +15%) e 172 in Basilicata (-5 pari al -3%).



Le vittime sono 14.611 in Lombardia (222 in più di ieri pari al +2%), 3.737 in Emilia Romagna (+32 pari al +1%), 1.568 in Veneto (+23 pari al +1%), 943 nelle Marche (+7 pari al +1%), 3.247 in Piemonte (+31 pari al +1%), 1.243 in Liguria (+11 pari al +1%), 538 nel Lazio (+4 pari al +1%), 306 in Friuli Venezia Giulia (+3 pari al +1%), 341 in Abruzzo (+6 pari al +2%), 899 in Toscana (+10 pari al +1%), 376 in Campania (+7 pari al +2%), 139 in Valle d’Aosta (+0), 437 nella Pa di Trento (+4 pari al +1%), 286 nella Pa di Bolzano (+0), 250 in Sicilia (+3 pari al +1%), 119 in Sardegna (+0), 89 in Calabria (+1 pari al +1%), 22 in Molise (+0), 70 in Umbria (+0), 25 in Basilicata (+0) e 438 in Puglia (+5 pari al +1%).



Delle persone attualmente positive (91.528) sono ricoverate con sintomi 15.769 (-501 pari a -3% rispetto a ieri), 1.333 (-94 pari a -7%) sono in terapia intensiva, mentre 74.426 (-6.344 pari al -8%) si trovano in isolamento domiciliare.













