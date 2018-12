Influenza. Superato il milione di casi da inizio stagione, 25mila in meno rispetto all’anno scorso

Pubblicato l’ultimo bollettino Influnet. Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni. P.A. di Trento, Campania, Calabria e Sicilia le Regioni maggiormente colpite. Numero casi in linea con il 2017. IL BOLLETTINO

20 DIC - “Confermato il superamento della soglia epidemica nella 49° settimana del 2018 che ha determinato l’inizio del periodo epidemico. L’aumento del numero di casi è più graduale rispetto alla scorsa stagione. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 206.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.011.000 casi”. È quanto riporta l’ultimo bollettino Influnet



I dati evidenziamo come la “P.A. di Trento, Campania, Calabria e Sicilia le Regioni maggiormente colpite”.



“Durante la cinquantesima settimana del 2018, 686 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 3,42 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 8,70 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 3,89 nella fascia 15-64 anni a 3,42 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,92 casi per mille assistiti”.



Rispetto al 2017 dove nello stesso periodo si erano avuti 1.036.000 casi si sono registrati 25 mila casi in meno.



20 dicembre 2018

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci